Dieguinho: Cariúcha parou no tempo e prepotência vai eliminá-la da Fazenda

Nathália Valente, 20, foi a primeira eliminada de A Fazenda 2023 (Record) - fato que contrariou a previsão de Cariúcha, 39, sobre o desfecho da Roça. A cantora havia afirmado com veemência, várias vezes, ter certeza de que a tiktoker sobreviveria à eliminatória.

Para Dieguinho Schueng, apresentador do Splash Show, Cariúcha erra ao confiar excessivamente no próprio taco. "A Cariúcha, com seu ego de milhões, mostrou mais uma vez que o tombo vai ser maior do que a gente imaginava. A participante se acha a vencedora da temporada, a nova Jojo Todynho versão F15."

Na visão dele, a artista só faz contribuir para a própria rejeição popular com essa postura. "Quanto mais deixa o ego consumi-la, mais equivocada e burra ela acaba se tornando - porque, aqui fora, o público aumento ainda mais [por ela] algo chamando ranço. Ninguém mais, pelo que eu vejo nas redes sociais, tem coragem de se posicionar a favor da Cariúcha. Tudo o que sai da boca dela, as pessoas já torcem o nariz."

Dieguinho considera completamente equivocada - e obsoleta - a análise de Cariúcha sobre a eliminação de Nathália. "Ela disse [ao Lucas] que ele só voltou porque o público eliminou uma pessoa que não rendia treta, pois o que as pessoas querem é barraco, treta. É como se a Cariúcha estivesse parada no tempo dois anos atrás, [quando isso] de fato rendia muito."

Para o apresentador de Splash, é questão de tempo até a cantora ser defenestrada do reality. "O que vai fazer a Cariúcha ser eliminada de A Fazenda não é nenhum [outro] participante, é ela mesma. É a prepotência, a arrogância, o excesso. É ela chegar, bater no peito e falar: 'eu sei o que o Brasil quer assistir'."