David Brazil admite 'tara' por jogador de futebol e diz que pegou atletas

Amigo de atletas famosos como Neymar, Hulk Paraíba e Romário, David Brazil elogiou o bumbum desses esportistas, mas ressaltou que entre eles impera uma relação de muito "respeito e carinho".

Segundo contou, Hulk tem a bunda mais bonita entre os atletas, mas destacou também a de Neymar. "Linda também, bonitinha. [Não senti] nada. Ele é como se fosse meu sobrinho. Mas uma bunda linda também que eu vi é a do Romário. [Vi] em 1994, [quando] ele se machucou e teve que ficar lá no hotel, numa suíte maravilhosa só para ele, e eu fui visitá-lo, só que jogadores eles ficam pelados... Eu dou [aquela manjada] na bunda [no pênis não]", explicou.