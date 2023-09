Cid Moreira relembra quando apresentou JN de bermuda: 'Sábado de Carnaval'

O jornalista Cid Moreira, que está completando 96 anos hoje (29), relembrou quando apresentou o "Jornal Nacional" (Globo) usando paletó, gravata e bermuda. O ex-apresentador da emissora participou do Encontro, com Patrícia Poeta.

"É verdade isso. Foi num sábado de Carnaval. Eu estava jogando tênis aqui em Petrópolis, e armou um temporal. Eu interrompi a partida, me preparei e desci. Pegue a estrada de Correias, que estava interditada porque caiu uma árvore com a ventania. Eu cheguei e o Leo Batista, colega e amigo, já estava na bancada. O Leo levantou e eu sentei. Eu acabei de fechar a gravata no ar. Eu tenho pesadelo até hoje", contou o jornalista.

Último Jornal Nacional. "Eu me senti triste. E sabe que me deram, me deram uma raquete de tênis. Eu tentei jogar por muito tempo, mas aos 89 não consegui e eu desisti."