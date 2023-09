Cezar anuncia o que fará se ganhar o prêmio da Fazenda: 'Para o Rocco'

Cezar Black estava tirando o leite da vaca acompanhado de Shayan e Alicia X. O ex-BBB também tratou sobre o prêmio milionário de A Fazenda 15 (Record).

Após tirar o leite da vaca, Cezar comentou que leva jeito para a vida no campo, falou da saudade de seu cachorro Rocco e o que planeja fazer com o dinheiro do prêmio do reality.

Cezar: "Não tem muito segredo, não [para tirar o leite da vaca]."

Cezar: "Olha, galera, o cara nasceu para isso. Nasceu para a vida do campo."

Shayan: "Tem um professor bom..."

Cezar: "Olha o professor todo melado aí, com leite na mão."

Cezar: "Se eu ganhar esse prêmio, eu vou comprar uma fazenda só para o Rocco [cachorro]."

Alicia X: "Só para o Rocco, né, amigo?"

Shayan: "Coloca o Rocco para cuidar das vacas."

Cezar: "Vai mamar na teta da vaca. Saudade do meu menino."

