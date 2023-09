Ator Geraldo Matheus, pai de Christiane Torloni, morre aos 93

Morreu na tarde de hoje, aos 93 anos, o ator e diretor Geraldo Matheus Torloni. O pai de Christiane Torloni faleceu por volta das 17h, de causas naturais, no Hospital Unimed-Rio, na zona oeste do Rio. Ele estava internado no hospital desde o dia 10 deste mês.

O velório e o enterro de Geraldo Matheus acontecem amanhã, no Rio de Janeiro, com cerimônia reservada para família e amigos. A atriz usou as redes sociais para se despedir.

"Despeço-me do meu amado pai, Geraldo Matheus, grata pela linda jornada que trilhamos juntos. Grata pela Arte, Ética e Amor com que ele me abençoou. E como diz Oscar Wilde: 'O mistério do Amor é maior do que o mistério da Morte'"