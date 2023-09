Após retorno inesperado, Maria Navalha mente e arruma confusão em 'Fuzuê'

Luna (Giovana Cordeiro) vai exigir saber onde Maria Navalha (Olívia Araújo) esteve durante o período em que ficou sumida. Miguel (Nicolas Prattes) irá rever com Vitor (Danilo Maia) as fotos do suposto ladrão da Fuzuê.

Bebel (Lília Cabral) vai relembrar para Emília (Cyria Coentro) da época em que conheceu Nero (Edson Celulari). Preciosa (Marina Ruy Barbosa) vai confabular com Pascoal (Juliano Cazarré) contra Maria Navalha.

Maria Navalha mentirá para Luna. Ao mesmo tempo, Preciosa terá uma ideia para acabar com a Fuzuê.