Andressa Urach diz que é procurada por celebs: 'Ator, cantor e jogador'

Andressa Urach, 35, em entrevista a Quem:

Desconto em programas: "Hoje, se você entrar em contato via o meu assessor de imprensa, é R$ 15 mil a hora, mas lá no meu trabalho no Gruta Azul, se é um gasto gostoso, eu ainda faço desconto".

Procurada por famosos: "Teve famosos que me procuraram neste meu retorno, mas eu prefiro não expor porque a maioria dos meus clientes são casados. Eles ainda não aderiram à história da marmita (sexo a três). Fui procurada por ator, cantor e jogador de futebol".