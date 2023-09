Ex de brasileira, modelo é preso por espancamento e estupro na Romênia

Já foi denunciado antes. Em 2022, uma ex-namorada pediu uma ordem de proteção contra Birleanu, acusando-o de agressão física e sexual. Em julho, ele a teria "agredido sexualmente, estuprado e ameaçado expulsá-la de casa", de acordo com relatos obtidos pela imprensa romena.

Andre Birleanu e Eloísa Fontes mantinham uma relação conturbada, segundo o pai e a irmã do modelo romeno Imagem: Reprodução: Instagram

Birleanu teve relacionamento conturbado com Eloísa Fontes. Eles se conheceram em São Paulo, em 2012, casaram e tiveram uma filha, atualmente com 10 anos. A relação entre os dois, no entanto, terminou de forma conflituosa, e o modelo conseguiu ganhar na Justiça a guarda da criança.

Em seguida, também por uma determinação judicial, ele ficou impossibilitado de continuar cuidando da herdeira, e a menina foi encaminhada para um lar temporário.

Ele acusou a ex-mulher de "abandonar a filha" após ela passar meses sumidas e ser encontrada desorientada no Morro do Cantagalo, no Rio de Janeiro, em 2020.

"Tudo isso, agora, é justiça poética e carma de anos e anos de decisões erradas da parte dela. Eu disse a ela que ela se afogaria nas lágrimas da minha filha abandonada. Perdeu o casamento, se deu mal nos negócios, com os clientes que confiaram nela, com o seu país, os seus agentes, a sua família, o marido, a sua filha e claro que a culpa é nossa! nunca dela ... como sempre!", disse ele nas redes sociais.