A Fazenda 15: 'Pagou pelo grupo', diz Simioni sobre eliminação de Nathalia

Após a eliminação de Nathalia Valente na primeira roça de A Fazenda 2023 (Record), Simioni conversou com os peões e sugeriu que o público reprova o "grupo dos crias". Para a empresária, a Tiktoker "pagou o preço" por fazer parte da turma.

Nathalia foi eliminada com 5,77% dos votos. No reality show rural, a votação é para ficar. Ela disputava contra Rachel Sheherazade e Lucas Souza, que seguem no jogo.

Segundo Simioni, a saída de Nathalia foi "retaliação". "Ela pagou o preço pelo grupo. É a minha visão. Acho que foi reprovação, vocês [grupo dos crias] não estão sendo aprovados lá fora."

Após ouvir Simioni, Tonzão aconselhou o grupo a ter cuidado com as falas. "Tem takes que as pessoas estão pegando e transformando a gente em monstros. A gente fica muito de brincadeirinha a toda hora, debochando."

Por sua vez, Cariúcha acredita que a eliminação da influenciadora ocorreu porque o público quer "barraco e movimentação". "Vamos pela lógica, eu brigo com ele [Lucas] direto. O povo quer ver treta, e a Nath era muito quietinha."

