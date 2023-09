Peões têm madrugada pensativa e recalculam rotas em A Fazenda 2023

A madrugada dos peões de A Fazenda 2023 (Record) após a eliminação de Nathalia foi repleta de conversas e reflexões sobre o jogo. Confira os destaques da noite no resumo abaixo!

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

"Pagou preço pelo grupo"?

A Fazenda 2023: Simioni opina sobre eliminação de Nathalia Imagem: Reprodução/PlayPlus

Depois da saída de Nathalia, Simioni conversou com os peões e sugeriu que o público reprova o "grupo dos crias". Para a empresária, a Tiktoker "pagou o preço" por fazer parte da turma.

Segundo Simioni, a saída de Nathalia foi "retaliação". "Ela pagou o preço pelo grupo. É a minha visão. Acho que foi reprovação, vocês [grupo dos crias] não estão sendo aprovados lá fora."

Promessa de Cariúcha

A Fazenda 2023: Cariúcha comenta sobre convivência com Lucas na sede Imagem: Reprodução/PlayPlus

Cariúcha recebeu um conselho de Cezar Black e Shayan: maneirar nas discussões com Lucas Souza para não tornar o militar "um mártir". A cantora, então, concordou em "segurar sua onda".

O que disse Black? "Se ficar batendo nele [Lucas], xingando, ele vai virar um mártir e vai ganhar o prêmio. Então convive com ele com respeito."

Márcia Fu opina sobre Sander

A Fazenda 2023: Márcia Fu analisa comportamento de Sander Imagem: Reprodução/PlayPlus

Márcia Fu conversou com Simioni, Radamés e Henrique sobre o comportamento de Sander na sede: na visão da ex-atleta, o cantor não deve aguentar muito mais tempo no confinamento.

Segundo Márcia, o artista está muito nervoso nos últimos dias. "Ele está no limite dele, de saudade. Eu conheço porque meu ex-marido era igualzinho por causa da droga."

Grupos dos crias recalcula rota

A Fazenda 2023: Peões conversam sobre o jogo Imagem: Reprodução/PlayPlus

Com a saída de uma aliada da sede, Laranjinha Yuri, WL e Lily — do grupo dos crias — repensaram os seus jogos. Durante uma conversa, os participantes disseram acreditar que o "grupo dos crias" é malvisto pelo público.

No papo, Laranjinha comentou que começar o jogo muito bem pode ter atrapalhado o grupo. "A gente começou com o ego lá em cima, com Fazendeiro, Lampião... O jogo faz isso. A gente comprou briga: eles se juntaram e a gente se juntou para atacar eles."

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem é o mais odiado após eliminação de Nathalia? Resultado parcial Total de 45 votos Alicia X imagem: ANTONIO CHAHESTIAN/ RECORD André Gonçalves imagem: Edu Moraes / Record 35,56% Cariúcha imagem: Edu Moraes / Record Cezar Black imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD 31,11% Darlan Cunha imagem: Edu Moraes / Record Henrique Martins imagem: Edu Moraes / Record 2,22% Jaquelline Grohalski imagem: Edu Moraes / Record 2,22% Jenny Miranda imagem: Edu Moraes / Record Kally Fonseca imagem: Edu Moraes / Record Kamilla Simione imagem: Edu Moraes / Record Lily Nobre imagem: Edu Moraes / Record 2,22% Lucas Souza imagem: Edu Moraes / Record 4,44% Márcia Fu imagem: Edu Moraes / Record Nadja Pessoa imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD Rachel Sheherazade imagem: Edu Moraes / Record Radamés Furlan imagem: Edu Moraes / Record 2,22% Sander Mecca imagem: Edu Moraes / Record 20,00% Shayan imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD Tonzão Chagas imagem: Edu Moraes / Record WL Guimarães imagem: Edu Moraes / Record Yuri Meirelles imagem: Edu Moraes / Record Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 45 votos

A Fazenda 2023: Quem é o fazendeiro da semana? Veja quem já usou o chapéu