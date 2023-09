Fazenda: 'Ela fala difícil demais, não entendia', diz Nathalia sobre peoa

Primeira eliminada de A Fazenda 2023 (Record), Nathalia Valente participou do Cabine de Descompressão (PlayPlus), com Lucas Selfie, e afirmou que não entendia Rachel Sheherazade porque a jornalista "fala difícil demais".

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Nathalia foi eliminada com 5,77% dos votos — no reality show rural, a votação é para ficar. Ela disputava contra Rachel e Lucas Souza, que seguem no jogo.

Na entrevista, Lucas Selfie perguntou se Nathalia tinha dificuldade em entender os xingamentos de Rachel. "Ela fala difícil demais, tinha muita coisa que eu não entendia."

O apresentador insistiu na pergunta, questionando o que a influenciadora não entendia. "Ah, ela enche muita linguiça, fala muita palavra bonita. E eu não entendo. Então... Ela é a pessoa mais difícil de entender na casa."

Nathalia diz que Rachel fala difícil demais 💥 #CabineDeDescompressão pic.twitter.com/OTKYz9Sil9 -- PlayPlus (@SigaPlayPlus) September 29, 2023

No Cabine de Descompressão, Nathalia se esquivou de algumas perguntas e falou pouco. Após o papo, Selfie publicou uma foto com a ex-peoa acompanhada da legenda: "Uma mulher de poucas palavras".

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: O que eliminou Nathalia Valente na primeira roça? Resultado parcial Total de 12 votos Se envolver com Yuri logo no começo imagem: Reprodução/PlayPlus As polêmicas fora da Fazenda imagem: Instagram/ Reprodução 91,67% Ser parte dos 'crias' imagem: Reprodução/PlayPlus 8,33% Cair na roça errada imagem: Edu Moraes / Record Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 12 votos

A Fazenda 2023: Quem é o fazendeiro da semana? Veja quem já usou o chapéu