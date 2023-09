Márcia Fu palpita sobre peão de A Fazenda 15: 'Não aguenta muito tempo'

Em A Fazenda 2023 (Record), Márcia Fu conversou com Simioni, Radamés e Henrique sobre o comportamento de Sander na sede: na visão da ex-atleta, o cantor não deve aguentar muito mais tempo no confinamento.

Segundo Márcia, o artista está muito nervoso nos últimos dias. "Ele está no limite dele, de saudade. Eu conheço porque meu ex-marido era igualzinho por causa da droga."

Na última semana, Sander contou aos peões sobre o seu passado com drogas. O artista afirmou que não bebe álcool para não ter gatilhos e querer usar substâncias químicas novamente: ele já chegou a acabar com o próprio dinheiro e roubar na rua para sustentar o vício.

Em sua fala, Márcia ainda pontuou que Sander está "desorientado". "Ele fica com saudade da família. É uma falta de sossego que não dá sossego para quem está do lado. Ele está no limite e não aguenta muito tempo. Estou sendo honesta."

