A Fazenda 2023: Após eliminação de Nathalia, peões recalculam rota de jogo

Após a eliminação de Nathalia de A Fazenda 2023 (Record), Laranjinha Yuri, WL e Lily começaram a pensar sobre seus jogos. Durante uma conversa, os participantes disseram acreditar que o "grupo dos crias" é malvisto pelo público.

Nathalia deixou o reality show com 5,77% dos votos na primeira roça. Ela estava na berlinda com Rachel e Lucas, que seguem na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

No papo, Laranjinha comentou que começar o jogo muito bem pode ter atrapalhado o grupo. "A gente começou com o ego lá em cima, com Fazendeiro, Lampião... O jogo faz isso. A gente comprou briga: eles se juntaram e a gente se juntou para atacar eles."

O ator ainda admitiu que o grupo não deveria ter dado tanto palco para os desentendimentos de Cariúcha e Lucas. "Nós nunca tivemos nada diretamente com o Lucas. [...] A Cariúcha é engraçada? É, mas a gente tinha que ter evitado. O Tonzão sempre falou que é ofensivo. Imagina se uma pessoa está te zoando e outras dez estão rindo?"

Análise do jogo: Mais cedo, Simioni sugeriu ao grupo que a eliminação de Nathalia aconteceu por conta deles. "Ela pagou o preço pelo grupo. Acho que foi reprovação, vocês [grupo dos crias] não estão sendo aprovados lá fora."

Do outro lado, Cariúcha disse acreditar que a saída da influenciadora ocorreu porque o público quer "barraco e movimentação". "Vamos pela lógica, eu brigo com ele [Lucas] direto. O povo quer ver treta, e a Nath era muito quietinha."

