Agência de Cariúcha rompe contrato após atitudes da peoa em A Fazenda 15

Cariúcha, uma das peoas de A Fazenda 2023 (Record), foi dispensada por sua agência de publicidades e eventos devido ao seu comportamento negativo no reality show rural.

O desligamento ocorreu na quinta-feira (28), durante o confinamento da peoa, e foi confirmado pela dona da agência Astéri Comunicação, Halyne Marques, nas redes sociais.

Justificativa. "Vamos explicar o que alguns não entenderam. A minha agência, Astéri Comunicação, fechava publicidade e eventos para a Cariúcha. O assessor pessoal dela é o Irinaldo Oliver. Nossa coordenadora de redes sociais montou equipes diferentes tanto para a Cariúcha quanto para o Lucas", escreveu Halyne no X (antigo Twitter).

Comportamento de Cariúcha em A Fazenda. "Eu, não concordando com as atitudes dela, e sendo a pessoa que manda o mídia kit da agência para marcas todos os dias e recebe mensagens negativas que podem afetar todos do meu casting, decidi romper a parceria que tínhamos", finalizou a empresária.

Nos últimos dias, Cariúcha teve discussões acaloradas, repletas de xingamentos, com alguns peões da sede — incluindo Lucas Souza e Rachel Sheherazade. Na primeira formação de roça, inclusive, a cantora ameaçou expor questões pessoais do ex-marido de Jojo Todynho no programa.

