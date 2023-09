Yas: Neymar é enviado do poliamor para acabar com a monogamia

Kaio Viana, ex-namorado de Nathália Valente, 20, acusou a participante de A Fazenda 2023 (Record) de ter trocado mensagens de flerte com Neymar, 31, no período em que ainda mantinham uma relação amorosa.

O colunista Chico Barney acredita que Kaio mal-interpretou a correspondência entre o atleta e influencer. "Na minha humilde opinião, o Neymar mandar uma mensagem para a moça não quer dizer absolutamente nada - [assim como] a Nathália querer saber até quando um dos maiores ídolos do futebol brasileiro vai ficar no Brasil. Isso que o Caio falou não prova nada, a menos que ele tenha mais algum print [que não mostrou]", considerou ele, no Central Splash.

Chico lamenta que a eliminação iminente de Nathália venha justamente no olho desse furacão. "De fato, o Neymar agora é o 23º participante de A Fazenda, [porque] é um elemento central dessa história. Fico até me perguntando: vale mesmo [a pena] eliminar a Nathália [agora], com essa história podendo render tanto ainda?"

Yas Fiorelo, por sua vez, não entende o que Neymar tem afinal contra as relações monogâmicas. "Se todos os namorados de mulheres que já receberam mensagem do Neymar vierem a público se manifestar, a nossa vida vai ser só comentar isso. Ele quer porque quer destruir a monogamia com as próprias mãos! O Neymar é um enviado do poliamor para acabar com o modelo de relacionamento vigente no Brasil e no mundo."

