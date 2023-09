Affair, apoio após acidente e irmandade: como foi amizade de Viih e Rodrigo

Viih e Rodrigo apareceram juntos pela primeira vez aos beijos em março do ano passado, no festival Lollapalooza, em São Paulo.

Eles disseram que eram amigos desde fevereiro, quando Rodrigo foi eliminado do "BBB". "Eu estou aprendendo muito nesse meio de influenciadores, nunca fui dele. Ela já está há anos, desde criança. Então, ela me ensina muito, me orienta. Mas nunca tinha tido nada fora disso. [...] Uma hora a gente se olhou. Ela não quer aparecer com ninguém publicamente, eu também evito. Foi um beijo, coisa da noite", afirmou o ex-brother, na ocasião.

BBB 22: Rodrigo Mussi e Viih Tube são flagrados juntos Imagem: Reprodução/GShow

Rodrigo sofreu um grave acidente de carro no final de março, e Viih Tube acompanhou o amigo no hospital. Foi ela quem alertou os amigos de Rodrigo sobre o desaparecimento do ex-BBB. Ela havia combinado uma reunião com o rapaz, e ele não apareceu. Amigos de Rodrigo ligaram para o celular do ex-BBB: a ligação foi atendida pelo motorista de aplicativo, que avisou sobre o ocorrido. Ele estava sem documentos no momento do acidente e, por isso, não foi identificado no hospital.

Viih Tube se tornou "porta-voz" de Rodrigo durante a recuperação do amigo, compartilhando atualizações sobre o estado de saúde do rapaz, participando de entrevistas coletivas e publicando vídeos emocionada com a melhora dele. "Eu estou tão feliz, estou boba, doida para que ele volte logo, essa semana vai ser de muito foco na recuperação. [...] É um amigo tão importante para mim, hoje falei para ele que já faz parte da minha família e eu da dele", compartilhou ela após Rodrigo conseguir escrever um bilhete.

A primeira entrevista de Rodrigo após o acidente aconteceu na casa da youtuber, e foi lá que ele se recuperou após ter alta do hospital. "Sentimento de eterna gratidão por ela ter feito tudo isso. Me deu quarto, TV e banheiro. Uma irmãzinha", disse ele à época.