'Vamos ser sinceros: o Tomorrowland não precisa do Alok'

O que falta para que a edição do festival no Brasil tenha a mesma proporção do europeu. "Ritmo. Constância. Porque o Tomorrowland de Bélgica está lá todos os anos, acontecendo, e aí começa a crescer mais [...] O Tomorrowland Brasil teve uma venda exponencial. Ele deu sold out sem nem anunciar as atrações. Mas eu acho que a partir do momento que as pessoas entenderem o Tomorrowland, se tudo der certo, ele vire um evento anual, as pessoas se programam para isso. E aí vai criando essa constância."

O festival no Brasil estreou em 2015 e vem crescendo. "É um evento internacional. O Brasil vai ter que abrir em dois finais de semana. Porque não vai dar para aguentar a demanda só do Brasil, é a demanda da América Latina, que é muito mais fácil do que ir para Europa. E muitos países não conseguem."

Qual dica Alok dá para quem vai para a primeira vez ao festival. "É você ir com a cabeça aberta para o Tomorrowland, porque realmente é uma experiência que não tem como você ir e sair a mesma pessoa. Não tem como. Você vai sair transformado. Tem uma energia ali, de uma parada coletiva, que está todo mundo muito entusiasmado e muito feliz e muito positivo para aquela parada."

Só que é um lugar que você pode se sentir livre, mas a gente sabe que tem uma segurança, com uma questão ali que tem um olhar ali para experiência da galera que tá participando. E é isso, cara. De verdade, independente de curtir ou não música eletrônica, acho que o Tomorrowland é um portal importante para as pessoas passarem e se conectarem com o segmento.

Alok

