Torcidas de peões dividem votos em primeira roça de A Fazenda

A eliminação da primeira roça de A Fazenda 15 (Record) acontece hoje e os peões já declararam seus votos.

A seguir, saiba quem está torcendo para Rachel, Lucas e Nathalia. Veja também quem preferiu se ausentar da votação.

Torcidas de Rachel Sheherazade e Lucas Souza

A maioria dos participantes decidiu se juntar e pedir a permanência de Lucas e Rachel no reality.

Veja quem está votando pelos dois abaixo:

Gravíssimos, estamos totalmente disponíveis para ajudar nossos aliados durante essa roça! Temos mutirão com o perfil do @lucassouzaofl às 16h e às 20h! Queremos geral participando 😊#FicaLucas #FicaRachel -- Kally Fonseca 👄 (@kallyfonsecaof) September 28, 2023

Vamos pra cima Malvadinhos!



Quero ver todo mundo votando viu.



Ajudem o Lucas a ficar no reality, ele é um grande aliado da Jaque lá dentro.#TeamJaque #TeamLucas #AFazenda https://t.co/gSNyVwowEb -- Jaquelline 🌸 (@JaqueGrohalski) September 28, 2023

Drelovers, estamos felizes que nosso Peão está fora dessa roça, mas infelizmente temos 2 aliados na berlinda. Nosso posicionamento não poderia ser diferente, nós vamos jogar junto com o jogo do André lá dentro.

Somos os olhos dele aqui fora. Nessa roça somos, #FicaRachel e… -- André Gonçalves 🎭 (@euandreator) September 28, 2023

Tritões, atenção! hoje às 16:00 horas teremos mutirão #FicaRachel no perfil oficial aqui no X, as fadas precisam da nossa ajuda e o Henrique precisa da resposta do público. Vamos juntos nessa, aguardo vocês em peso lá. 🔱🧚‍♀️#AFazenda15 | #TeamHenrique pic.twitter.com/k4u5phh78O -- Henrique Martins 🔱 (@martins_hsm) September 28, 2023

Como os nossos marinheiros estão divididos. A nossa equipe em decisão unânime, resolvemos atender aos pedidos de vocês. Portanto, somos #FicaRachel e #FicaLucas. Bora votar, meu povo! 💙 #TeamBlack #ProvaDoFazendeiro -- Cezar Black ⚓️ (@cezarblackk) September 28, 2023

No cenário atual da roça, declaramos nosso apoio a @RachelSherazade e @lucassouzaofl, por questões de proximidade e visando o bem do jogo dela. Conto com o apoio de vocês, pra cima Nadnáticos!👊🏻❤️ #FicaRachel #FicaLucas #TeamNadja -- Nadja Pessoa 💋 (@nadjapessoa_) September 28, 2023

Torcida de Nathalia Valente

Nem todos do grupo dos crias estão torcendo abertamente para Nathalia.

Confira quem é a favor da permanência da influenciadora:

Seguindo o jogo da Cariucha, decidimos puxar #FicaNathalia Vamos votar bastante, meu povo! Foco no R7 @eunathvalente pic.twitter.com/kaZ16cWVZe -- Cariúcha 👙 (@cariuchaoficial) September 28, 2023

Nessa primeira roça, somos #FicaNathalia que tem se mostrado parceira e aliada do Yuri nesse game! Teremos mutirões e contamos com a ajuda de todos, vamos nessa! ⚡️ -- Yuri Meirelles ⚡️ (@yurimeirelless) September 28, 2023

Meus nobres e minhas nobrezas, às 13h, teremos mutirão #FicaNath! Queremos todos vocês participando, hein!? 💖#TeamNobre | #AFazenda -- Lily Nobre 👸🏾 (@Lilynobree) September 28, 2023

Quem se isentou da votação da primeira roça?

Alguns dos participantes decidiram não declarar seu apoio a ninguém na primeira berlinda. Foram eles Kamilia Simioni, WL Guimarães, Darlan Laranjinha, Sander Mecca, Márcia Fu, Jenny Miranda e Tonzão Chagas.

Respeitando integralmente àqueles que jogam junto com a Simioni e que é seu principal aliado no reality, o público, não vamos declarar apoio ou aversão a nenhum integrante da primeira roça da edição.



Deixamos em aberto para que os integrantes do #TeamSimioni escolham,… -- Kamila Simioni (@simioniofc) September 28, 2023

Jennynhos, devido aos últimos acontecimentos envolvendo a nossa Jenny, nós decidimos ficarmos neutros nessa roça. Portanto, não iremos puxar mutirão para ninguém!



Fica a critério de vocês votarem em quem vocês acham que deve ficar!



O nosso objetivo é focar na permanência da… -- Jenny Gontijo 🧞‍♀️ (@jennymgontijo) September 28, 2023

