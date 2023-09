Acusada de sonegação, Shakira é dona de fortuna avaliada em R$ 1,5 bilhão

Venda de catálogo editorial. De acordo com o Celebrity Net Worth, a artista venceu os direitos do catálogo em 2021 para o Hipgnosis Songs Fund. Estimativas do site apontam que a transação tenha alcançado a marca de US$ 100 milhões (R$ 502 milhões).

Aeronave de 20 milhões de dólares

Learjet 60XR, aeronave comprada por Shakira e Gerard Piqué, vale R$ 100 milhões Imagem: Divulgação

Shakira e Gerard Piqué também disputam na Justiça alguns bens, como um avião. Segundo o jornal Prensa Libre, da Guatemala, o casal disputa nos tribunais o avião particular comprado para fugir de voos comerciais. A aeronave de luxo está avaliada em 20 milhões de dólares (cerca de R$ 100 milhões na cotação atual).

O avião, de acordo com a publicação, é de modelo Learjet 60XR e tem capacidade de transportar até dez passageiros em uma única viagem.

O que aconteceu:

Shakira foi novamente acusada por suposta sonegação de impostos. Segundo o Ministério Público espanhol, a colombiana teria fraudado aproximadamente seis milhões de euros (cerca de R$ 31,5 milhões, na cotação atual).