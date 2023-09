Parcial do UOL indica que peoa deve sair de A Fazenda 15 com rejeição

Segundo a parcial do UOL, uma peoa tem a possibilidade de sair com rejeição de A Fazenda 15 (Record). Ao contrário dos outros concorrentes, a famosa não tem nem 10% dos votos para continuar no reality rural, como indicou a enquete por volta das 8h.

Instabilidade dos crias? Nathalia Valente é apontada como a provável eliminada de hoje, somando apenas 7,58% dos votos para ficar no programa. A saída da influencer pode mudar os rumos do jogo, além de gerar um receio sobre como o grupo dos crias está sendo visto.

Ontem (27), alguns espectadores já estavam pedindo a eliminação da famosa nas redes sociais. Isso ocorreu antes mesmo da roça ser formada oficialmente.

Por outro lado, Rachel Sheherazade e Lucas Souza são os favoritos a permanecer na casa, recebendo 54,29% e 38,13% dos votos, respectivamente.

Com a divisão de grupos na sede, o resultado pode surpreendê-los. Os crias podem ficar abalados caso Nathalia não retorne da primeira roça, bem como os rivais do grupo podem se sentir ameaçados caso Rachel ou Lucas deixem A Fazenda 15.

