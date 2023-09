Parcial da enquete do UOL: Peoa diminui diferença, mas deve ser eliminada

Peoa diminui diferença entre participantes, mas continua sendo a mais provável a ser eliminada na primeira roça de A Fazenda 15 (Record). A porcentagem é quase 1% maior do que recebeu antes.

Fim dos crias? Conforme a parcial da enquete do UOL, por volta das 12h, Nathalia Valente recebeu menos votos para ficar no reality rural, contando com 8,49%. Com uma possível saída da influencer, seus aliados teriam que repensar a estratégia de jogo.

Favoritismo. Por sua vez, Rachel Sheherazade é eleita pelo público do UOL como a favorita para permanecer na casa, somando 55,31% dos votos.

Lucas também se destaca como um dos que deve escapar da eliminação nesta semana, contabilizando 36,20% dos votos para continuar na disputa.

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem você quer que fique no reality? Resultado parcial Total de 11301 votos 34,30% Lucas Souza imagem: Edu Moraes / Record 12,30% Nathalia Valente imagem: Edu Moraes / Record 53,40% Rachel Sheherazade imagem: Edu Moraes / Record Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 11301 votos

