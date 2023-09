MP denuncia irmão de Virginia Fonseca por crime sexual praticado em festa

Segundo o artigo 215 do código penal, a pena para quem cometer importunação sexual pode chegar a cinco anos de reclusão. O empresário tem dez dias para responder à denunciada publicada ontem (27) e assinada pela promotora Ana Paula Ferreira Gomes.

Em contato com Splash, a defesa de William afirma que ele está sendo vítima de infundadas acusações, com "falácias e provas testemunhais". "Aguardaremos o curso da ação penal para comprovarmos a inocência de nosso cliente, apresentaremos no momento oportuno resposta a acusação e pediremos absolvição sumária."

Arquivamento de processo contra Lilly

Além de denunciar William, o MP-GO pediu o arquivamento dos processos movidos por William contra Lilly — por denunciação caluniosa e ameaça — e sua esposa, Juliana da Silva — por falso testemunho.

O indiciamento ia "em desencontro com as provas colhidas durante a instrução realizada na fase inquisitorial, visto que restou demonstrado os indícios de autoria e materialidade do delito de importunação sexual", segundo o MP-GO.

O documento ainda diz que é sabido que a palavra da vítima, nos crimes contra a dignidade sexual, possui alto valor probatório. Além disso, Lilly apresentou testemunhas que viram a prática de importunação sexual.