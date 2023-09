Miss Bumbum passa por cirurgia às pressas por problema com silicone

Ellen Santana, 38, Miss Bumbum 2018, foi internada às pressas devido ao encapsulamento da sua prótese de silicone.

A influenciadora passou por uma cirurgia de emergência. "Eu estava sentindo muitas dores no peito, achava que era da ansiedade, nervoso ou algo do tipo, até que essa dor foi aumentando, tive que fazer diversos exames e sim, tive que fazer a cirurgia às pressas", contou no Instagram.

Apesar do susto, ela está bem. "Estou bem e sem riscos, logo estarei aqui de volta com tudo".