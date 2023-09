Mano a Mano, PodDelas: quem se apresenta no Spotify Podcast Festival?

O Spotify anunciou a primeira edição brasileira do Spotify Podcast Festival. O evento, que reúne grandes nomes do mundo de podcasts com fãs e ouvintes, acontecerá no dia 4 de novembro, no Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo.

O evento interativo terá sessões ao vivo de alguns dos podcasts mais famosos da plataforma. Confira o line-up e o que cada um deles aborda:

Bom dia, Obvious. Marcela Ceribelli recebe convidadas para conversar sobre saúde mental, autocuidado, carreira, autoestima, novas curas, relacionamentos.