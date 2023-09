Leão Lobo: 'Vilões' de A Fazenda 15 parecem saídos de novela mexicana

O caos está instaurado em A Fazenda 15 (Record) desde a formação da última Roça. Darlan Cunha e Márcia Fu tem disparado discursos de ódio contra André Gonçalves e Rachel Sheherazade, respectivamente, enquanto Cariúcha prometeu infernizar a vida de Lucas Souza caso ele siga no reality.

Yas Fiorelo, apresentadora do Splash Show, acredita que não há justificativa para tanto ódio entre os peões. "Acho que as pessoas já entraram muito inflamadas nessa Fazenda, já na má intenção, sabe? Em uma semana, parece que muita coisa aconteceu para eles se detestarem dessa maneira - e, no fundo, não aconteceu nada."

Leão Lobo concorda que a ira de uns para com outros soa gratuita e exagerada. "Não estou entendendo isso. Por que tanto ódio a troco de nada? Ninguém sabe o que aconteceu. Só se foi alguma coisa que a gente não viu, mas não está a câmera [filmando] o tempo todo? Não entendi."

Na visão dele, o maniqueísmo que tem se desenhado no elenco do reality é tamanho que chega a remeter à dramaturgia da Televisa. "Os vilões dessa novela da vida real parece que são vilões mexicanos. No primeiro capítulo, já estão com a sobrancelha levantada, fazendo voz de má... Já entrega tudo no primeiro capítulo."

