Leão: Câmera ousada é o que falta em A Fazenda: 'Deslizando pelos corpos'

A Fazenda 15 (Record) bateu o recorde em audiência e participação em São Paulo. O reality rural ficou em segundo lugar na praça durante a sua exibição nesta quarta-feira (27), com média de 7,1 pontos e share de 15,6% - os melhores índices da temporada desde a estreia.

Na opinião de Leão Lobo, a Record deveria se mirar na Globo na hora de operar as câmeras de seus realities. "Às vezes, está acontecendo uma coisa importante e eles tiram a câmera, não mostram tudo. Eles copiam tanto a Globo - porque é que não copiam nisso também, né? A Globo faz muito melhor esse tipo de coisa."

Leão acredita que falta à operação de câmera de A Fazenda a ousadia que é comum no canal carioca. "Eu pessoalmente gosto quando a câmera desliza pelos corpos seminus, na beira da piscina e tal... Acho que a Record está fazendo pouco isso. Na Globo, a câmera é mais ousada, ela vai mais."

Ele também elogiou o desempenho de Adriane Galisteu à frente do reality da Barra Funda. "Estou adorando Adriane Galisteu. Ontem estava linda, charmosíssima! A sensação que eu tenho é que ela está se divertindo [na apresentação do programa]. Ela se diverte junto com a gente."

Leão Lobo: 'Vilões' de A Fazenda 15 parecem saídos de novela mexicana

O caos está instaurado em A Fazenda 15 (Record) desde a formação da última Roça. Darlan Cunha e Márcia Fu tem disparado discursos de ódio contra André Gonçalves e Rachel Sheherazade, respectivamente, enquanto Cariúcha prometeu infernizar a vida de Lucas Souza caso ele siga no reality.

Leão Lobo pensa que a ira de uns para com outros soa gratuita e exagerada. "Não estou entendendo isso. Por que tanto ódio a troco de nada? Ninguém sabe o que aconteceu. Só se foi alguma coisa que a gente não viu, mas não está a câmera [filmando] o tempo todo? Não entendi."

