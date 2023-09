Equipe de Lucas abre boletim de ocorrência contra Cariúcha após ofensas

A equipe de Lucas Souza afirmou que abriu um boletim de ocorrência contra Cariúcha nesta quarta-feira (27). O B.O. leva em consideração as ofensas feitas pela cantora em A Fazenda 15 (Record).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu?

Após Cariúcha supostamente ameaçar Lucas durante o programa de terça-feira (26), a equipe decidiu abrir um boletim de ocorrência.

Em um post no Instagram do ex de Jojo Todynho, pontuaram: "Esclarecemos que, nesta tarde, um boletim de ocorrência foi lavrado perante a Polícia Civil com o objetivo de que crimes praticados por Cariúcha dentro do reality sejam devidamente apurados, incluindo as ameaças ocorridas ontem".

Cariúcha se exaltou na votação para a roça e disparou: "Se eu trouxer coisas lá de fora [sobre ele], eu acabo com tudo! Então, deixa minha boca quieta, porque até para você estar aqui dentro foi tudo articulado. Eu sei de muito e não falo de nada".

A equipe de Lucas Souza também disse que processou a cantora por injúria, calúnia e difamação. "A advogada de Lucas, com plenos poderes procuratórios, ajuizou a devida ação judicial para buscar a reparação das ofensas dirigidas à honra do mesmo", reforçou no comunicado.

Confira a publicação a seguir:

Splash entrou em contato com a equipe de Cariúcha para comentar sobre o caso. Até o momento, não houve resposta. O conteúdo será atualizado assim que a assessoria retornar.

*Com informações do Estadão Conteúdo

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem você quer que fique no reality? Resultado parcial Total de 11272 votos 34,27% Lucas Souza imagem: Edu Moraes / Record 12,33% Nathalia Valente imagem: Edu Moraes / Record 53,40% Rachel Sheherazade imagem: Edu Moraes / Record Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 11272 votos

A Fazenda 2023: Quem é o fazendeiro da semana? Veja quem já usou o chapéu