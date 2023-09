Enquete UOL A Fazenda: Vai ter virada? Parcial aponta eliminação de peoa

Falta pouco para o público descobrir quem é o primeiro eliminado de "A Fazenda 15"! Uma nova parcial da enquete UOL aponta que o resultado não deve surpreender os telespectadores.

Apesar de ter conseguido recuperar o fôlego e aumentar a porcentagem de votos, Nathalia Valente realmente deve ser a primeira que vai pegar as malas e ir embora do reality show. De acordo com o público do UOL, por volta das 22h45, a peoa registrava apenas 12,11% dos votos.

Como a dinâmica do reality show pede ao público para votar em quem eles querem continue na disputa pelo prêmio milionário, Valente nesse cenário seria a primeira eliminada.

No posto de favoritismo, Rachel Sheherazade alcançou 53,08% dos votos, mantendo a média que alcançou desde que a enquete foi criada. Lucas Souza aparece em segundo lugar, com 34,80% dos votos.

A votação oficial no portal do R7 segue aberta e será fechada apenas quando a apresentadora Adriane Galisteu anunciar. E aí, quem vai continuar com a oportunidade de ganhar R$ 1,5 milhão?