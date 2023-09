Enquete A Fazenda UOL: Nova parcial mostra peoa reagindo contra rivais

Parece que o grupo dos "crias" vai ter o seu primeiro baque mesmo! Nesta quinta-feira (28), "A Fazenda 15" anunciará o primeiro eliminado da temporada na roça disputada por Rachel Sheherazade, Lucas Souza e Nathalia Valente.

Segundo o público do UOL, a preferência geral não sofreu grandes mudanças. A jornalista segue com favoritismo absoluto junto ao público na votação. Por volta das 19h15 de hoje, Rachel aparecia com 53,23% dos votos.

Logo atrás, o ex-marido de Jojo Todynho totalizava 34,67% dos votos. Nathalia Valente segue sendo a participante com menor porcentagem dos votos. No entanto, ela segue aumentando seus números. No início da tarde, a jovem já tinha mostrado certo crescimento ao aparecer com 8,49%. Agora, ela já está com 12,10%.

Como a eliminação orienta que o público vote em quem gostaria que ficasse no programa, Nathalia ainda assim seria a primeira eliminada. Mas será que a votação oficial pode ter uma reviravolta?

Os telespectadores podem participar da votação oficial no R7 até a hora do programa ao vivo, quando Adriane Galisteu anunciará o resultado.