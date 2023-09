Em Portugal, Mel Maia é reconhecida e dá aviso: 'Solta'

Mel Maia, 19, está fazendo sua primeira viagem internacional. A atriz está em Portugal com amigas. Nas redes sociais, ela contou como está sendo a experiência.

Reconhecimento estrangeiro: "Achei que aqui em Portugal ia ser de boa, mas as pessoas me reconhecem muito. Tipo, os portugueses me reconhecem muito. É como se eu tivesse saído do Brasil e vindo para um Brasil dois. Muito louco, gente, as pessoas me conhecem aqui real".

Solteira e solta: "Amei vocês, amiguinhos jovens de Portugal! Estou solta por aí, venham falar comigo quando me virem, vou passear bastante em lugares aleatórios".