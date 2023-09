Elisa Sanches lista jogadores do Flamengo que faturariam mais no OnlyFans

Apesar de o Flamengo não conquistar o título da Copa do Brasil, a atriz pornô Elisa Sanches, 42, não esconde a sua paixão pelo clube nas redes sociais - tendo, inclusive, chegado a posar com a camisa do rubro negro no Instagram.

Ela comentou sobre a derrota e sugeriu uma solução para substituir alguns jogadores: trocar as chuteiras pelo OnlyFans. "Fiquei triste pela perda do título, estava muito confiante, mas tenho uma solução para mudar o cenário. Listei alguns jogadores que se dariam muito melhor fazendo conteúdo para o OnlyFans do que em campo".

Entre os selecionados, Elisa citou o zagueiro Rodrigo Caio, 30, o meia Erick Pulgar, 29, e o atacante Bruno Henrique, 32. "Esses três têm potencial para ganhar muito dinheiro no OnlyFans e abandonar o futebol. Acredito que o time precisa de um novo elenco. Tenho certeza que Erick, Bruno e Rodrigo 'batem um bolão' com conteúdos adultos", brincou.