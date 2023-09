Recusou James Bond: 10 curiosidades sobre ator que interpretou Dumbledore

Foi condecorado cavaleiro pela rainha Elizabeth II em 1998 por "serviços prestados à dramaturgia". Ele considerou o gesto "um pequeno presente agradável", mas não usou o título de sir. Antes, em 1992, foi nomeado comandante do Império Britânico.

Não gostava de falar da vida pessoal. Sabe-se que ele se casou com a matemática Anne Miller em 1962 e que o casal teve um filho, Fergus. Eles não se divorciaram e Anne estava com ele no momento de sua morte. No entanto, ele também se envolveu com a cenógrafa Philippa Hart e teve mais dois filhos.

Gostava de inventar histórias para os amigos. Por muitos anos, ele mostrava a outros atores uma fotografia autografada de Robert De Niro. Depois, revelou que ele mesmo fez a assinatura antes de conhecer o norte-americano.

Deu nome a curva do circuito do programa Top Gear depois de quase sofrer um acidente. Em 2009, ele dirigiu um carro popular no trajeto e, ao acelerar, bateu em uma placa e saiu do curso da pista. Os apresentadores resolveram homenageá-lo.