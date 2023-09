'Corpo em Chamas': Netflix foi processada por criminosa que inspirou série

"Corpo em Chamas" está entre as séries mais assistidas da Netflix desde o seu lançamento, no início de setembro. Apesar do sucesso entre o público, a minissérie não agradou uma peça-chave da trama: Rosa Peral, a responsável pelo assassinato retratado no streaming.

Com Úrsula Corberó, a Tóquio de "La Casa de Papel", no papel da protagonista, a produção remonta o crime que ficou conhecido como o crime da Guarda Urbana na Espanha, em 2017.