Andressa Urach relembra cachê para fingir ser namorada de cantor

Relação com o ex-marido: "Meu ex-marido era meu cliente, a gente se apaixonou e ficamos juntos por dois anos. Ele é um pai maravilhoso, tem uma mãe maravilhosa. Nosso filho está sendo muito bem cuidado, ele paga pensão em dia. Hoje estamos bem".

Cachê para fingir namoro com cantor sertanejo Raffael Machado: "A mídia valoriza. Cheguei a ganhar R$ 80 mil de um cantor sertanejo, cuja assessoria queria fingir um namoro".

Não lê críticas: "Eu não leio as críticas. Tenho assessoria de imprensa e não vejo o que falam. Procuro nem saber de notícias. Realmente saem coisas muito horríveis, mas eu sei do meu caráter. Minha consciência estando limpa, é o que importa. Opinião pública não paga minhas contas. Às vezes, muitos estão me julgando e fazendo pior, roubando, enganando. Eu estou apenas trabalhando. Meu limite é não ser presa. O que vai fora da lei, eu não faria".

Queria outro futuro: "Eu gostaria de pai e mãe estruturados, ter feito faculdade... Gostaria de ser uma pessoa diferente do que sou, mas sou o que sou. Eu passei por muitas dificuldades, quase morri várias vezes e enquanto estou viva, ainda tenho que pagar contas. Em algum momento vou envelhecer e não posso botar isso nas costas do meu filho. Preciso me sustentar".

Boatos de caso com o filho, Arthur, 19: "Isso é mentira e as pessoas que falaram terão que responder isso judicialmente. Teve alguém que disse até que eu estava grávida do meu filho. Tudo tem limites. Toca em mim, mas não toca nos meus filhos. E existe advogado pra isso".