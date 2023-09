Justiça condena à prisão homem que divulgou fotos da autópsia de Marília

Crime de racismo de procedência nacional: 2 anos de reclusão

Uso de documento falso: 1 ano de reclusão

Crime de atentado contra serviço de utilidade pública: 1 ano de reclusão

Incitação ao crime: 3 meses de detenção

O caso

Em abril, fotos da autópsia de Marília, exclusivas do inquérito policial, vazaram em grupos de WhatsApp. Na mesma semana, a PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal) prendeu o suspeito por divulgar as imagens, morador de Santa Maria, no DF.