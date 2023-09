Para Simioni, Rachel se aproximou de peão para 'não acharem ela racista'

Em A Fazenda 2023 (Record), durante uma conversa no quarto com Cariúcha e Sander Mecca, Kamila Simioni afirmou que Rachel Sheherazade apenas se aproximou de Cezar Black para não acharem que a jornalista é racista.

Mais cedo, para a segunda Prova do Fazendeiro, Rachel escolheu Black para ser seu ajudante na dinâmica. Pelas suas costas, seus rivais a chamaram de "Princesa Isabel", afirmando que ela quer passar uma imagem de "branquinha salvadora da pátria".

Já no papo do quarto do sede, Simioni disse para Cariúcha e Sander que Rachel "fala baixinho e difícil para as pessoas acharem que ela não é racista".

A cantora concordou com a colega e confinamento. "É o que a Simioni falou: ela se aproximou do Black para o povo não achá-la racista. Para pensarem: 'Olha como eu gosto tanto de gente preta, como eu gosto de minorias e sou uma aliada'."

Sander riu das falas de Cariúcha e Simioni, deixando claro que concordava com as peoas, e — mesmo sendo um homem branco — chamou Rachel de "branquela". Sobre Cezar, ele acrescentou: "Temos que ficar espertos com o Black. Ele voltou 'menos preto' depois [de ser ajudante de prova da Rachel]."

