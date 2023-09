A Fazenda 2023: Madrugada pré-roça é de 'ataques' a Rachel e Lucas

Na madrugada pré-primeira roça de A Fazenda 2023 (Record), alguns peões tiveram dois alvos bem definidos para as suas conversas: Rachel Sheherazade e Lucas Souza. Confira o que foi dito sobre os roceiros ao longo da noite no resumo abaixo.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Novo Fazendeiro e primeira roça formada

A Fazenda 2023: Lucas, Nathalia e Rachel estão na primeira roça Imagem: Reprodução/PlayPlus

No fim da noite de ontem, a primeira roça foi oficialmente formada após André vencer a segunda Prova do Fazendeiro.

Com isso, Lucas, Nathalia e Rachel estão na berlinda. Um deles deixará a disputa por R$ 1,5 milhão hoje, no programa ao vivo.

Princesa Isabel

A Fazenda 2023: Cariúcha chama Rachel de 'Princesa Isabel' Imagem: Reprodução/PlayPlus

Em conversa com seus aliados, Cariúcha chamou Rachel de "Princesa Isabel", afirmando que a jornalista quer "salvar o grupo dos crias".

O que disse Cariúcha? "Ela [Rachel] está a fim de limpar a imagem dela lá fora, só pode. Tipo assim, a branquinha salvadora da pátria."

Promessa de Cariúcha

A Fazenda 2023: Cariúcha fala sobre Lucas Imagem: Reprodução/PlayPlus

Cariúcha também falou sobre Lucas com seus colegas de confinamento. Na ocasião, a cantora prometeu "infernizar a vida" do militar caso ele permaneça no programa.

A cantora deixou claro que Lucas "não teria paz". "Ele não vai conseguir comer ou dormir, porque eu vou acordar ele de madrugada. Você não tem noção do caos que eu vou fazer. Vou tacar b*sta nas roupas dele."

Simioni tem fala polêmica sobre Rachel

A Fazenda 2023: Kamila Simioni fala sobre Rachel Sheherazade Imagem: Reprodução/PlayPlus

Em conversa com Cariúcha e Sander, Simioni afirmou que Rachel apenas se aproximou de Cezar Black para não acharem que a jornalista é racista.

Cariúcha concordou com a colega e confinamento. "É o que a Simioni falou: ela se aproximou do Black para o povo não achá-la racista. Para pensarem: 'Olha como eu gosto tanto de gente preta, como eu gosto de minorias e sou uma aliada'."

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem você quer que fique no reality? Resultado parcial Total de 10135 votos 35,09% Lucas Souza imagem: Edu Moraes / Record 9,80% Nathalia Valente imagem: Edu Moraes / Record 55,12% Rachel Sheherazade imagem: Edu Moraes / Record Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 10135 votos

A Fazenda 2023: Quem é o fazendeiro da semana? Veja quem já usou o chapéu