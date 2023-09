Lucas, Nathalia e Rachel pedem para ficar em A Fazenda 2023

Lucas Souza, Nathalia Valente e Rachel Sheherazade estão na primeira roça de A Fazenda 2023 (Record). No fim do programa ao vivo de quarta-feira, os peões tiveram um tempo para defenderem as suas permanências na sede.

Confira o discurso de cada um dos três roceiros abaixo:

Lucas

"Quando aceitei o convite, eu vim para A Fazenda de coração aberto, querendo conhecer todo mundo e saber de cada vivência. Queria viver essa experiência intensamente. Eu sabia das consequências que estava assumindo ao aceitar o convite e não tinha dúvidas de que poderia estar na primeira roça. Quero continuar na Fazenda, vivendo essa experiência intensamente."

Nathalia

"Em nenhum momento nesta semana eu pensei em desistir ou voltar pra casa. Porque vim aqui para lutar por R$ 1,5 milhão e acabei fazendo amizades incríveis. Estou aprendendo muita coisa, estou muito feliz e não quero sair. Estou nervosa porque é a primeira roça, mas tá na mão de vocês e de Deus."

Rachel

"Boa noite, Brasil! Obrigada pela oportunidade de estar aqui realizando essa grande experiência na minha vida, uma experiência inédita. Entrego meu destino nas mãos de vocês, e vocês são os nossos juízes, então julgam o jogo de cada um. O meu jogo tem sido limpo como vocês têm visto."

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem você quer que fique no reality? Resultado parcial Total de 4474 votos 38,29% Lucas Souza imagem: Edu Moraes / Record 7,26% Nathalia Valente imagem: Edu Moraes / Record 54,45% Rachel Sheherazade imagem: Edu Moraes / Record Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 4474 votos

