A Fazenda 2023: Cariúcha promete 'infernizar' a vida de Lucas

Enquanto Lucas Souza participava da segunda Prova do Fazendeiro de A Fazenda 2023 (Record), Cariúcha conversou sobre o rival com seus aliados. Na ocasião, a cantora prometeu "infernizar a vida do militar" caso ele permaneça no programa.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que disse Cariúcha? "Se ele voltar Fazendeiro, me colocar na roça e eu voltar... Se prepara, vou transformar a vida dele aqui dentro num inferno."

A cantora deixou claro que Lucas "não teria paz". "Ele não vai conseguir comer ou dormir, porque eu vou acordar ele de madrugada. Você não tem noção do caos que eu vou fazer. Vou tacar b*sta nas roupas dele."

No fim, Lucas não ganhou a Prova do Fazendeiro — vencida por André. O militar está na primeira roça ao lado de Nathalia Valente e Rachel Sheherazade: um deles deixará a programa na noite de quinta-feira.

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem você quer que fique no reality? Resultado parcial Total de 4881 votos 38,00% Lucas Souza imagem: Edu Moraes / Record 7,23% Nathalia Valente imagem: Edu Moraes / Record 54,76% Rachel Sheherazade imagem: Edu Moraes / Record Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 4881 votos

A Fazenda 2023: Quem é o fazendeiro da semana? Veja quem já usou o chapéu