Viih Tube revela que não é mais amiga de Rodrigo Mussi: 'Relação nenhuma'

Ela contou que o último contato dos dois foi no Chá de Revelação, durante sua gravidez. "A gente tinha uma amizade muito forte, principalmente quando ele sofreu o acidente, ele se recuperou na minha casa. Depois que eu comecei a namorar o Eli, a gente ainda era muito amigo. Aí, eu engravidei e ele chegou a ir no Chá Revelação, mas depois disso... Acho que nossa conversa acabou aí, com o convite do chá, nunca mais nos falamos", disse.

A ex-bbb também admitiu que não houve briga e não sabe o que realmente aconteceu. "Eu não sei o que houve, só não somos mais amigos e não temos relação nenhuma. Não aconteceu nada, não brigamos, só nos afastamos", afirmou ela.