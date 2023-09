Rodrigo Mussi afirma que não fala mais com Viih Tube: 'Ciclos são assim'

Rodrigo Mussi não explicou por que eles cortaram laços, mas a declaração foi dada após Viih Tube revelar no podcast Vaca Cast que os dois romperam toda forma de contato, embora Mussi ainda seja amigo de seu marido, Eliezer.

"Eu não tenho mais nenhuma relação com ele. Nenhuma. Nem de amizade, nem de conhecido, nada. Eu não sei se foi o tempo, se foi o momento, se foi acontecendo, não sei o que foi. Ele ainda é muito amigo do Eli, sempre conversam, desabafam um com o outro", contou.

Viih Tube destacou que a relação entre eles estremeceu após o chá revelação de sua filha, Lua. "Acho que nossa conversa acabou aí, com o convite do chá, nunca mais no falamos. Eu não sei o que houve, só não somos mais amigos e não temos relação nenhuma. Não aconteceu nada, não brigamos, só nos afastamos".

Viih Tube esteve ao lado de Rodrigo Mussi após o ex-bbb sofrer um grave acidente de carro em maio de 2022. Após deixar o hospital, ele chegou a ficar na casa da influenciadora para se recuperar. Antes disso, os dois chegaram a viver um rápido relacionamento.