Rachel Sheherazade: 'Eu sempre briguei com os mais poderosos'

Em conversa com André e Lucas na sede de A Fazenda 2023 (Record), Rachel Sheherazade disse não gostar de "brigar" com pequenos.

A jornalista comentou: "Eu sempre briguei com os maiores, os mais poderosos".

Na sequência, ela explicou. "Não gosto de brigar com pequenos, com quem tá indefeso, que não tem uma retaguarda".

Rachel disse ainda não gostar quando pegam um "ponto fraco" de alguém e usam isso à exaustão de forma a desestabilizar a pessoa.

André e Lucas concordaram com a peoa.

No programa ao vivo de hoje, os três disputam a segunda Prova do Fazendeiro da temporada. Quem vencer, escapa da roça. Os perdedores disputam a permanência na sede com Nathalia, vetada da prova.

