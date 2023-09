A Fazenda: Rachel sugere que Cariúcha queria 'o lugar' de Jojo Todynho

Rachel Sheherazade comparou Cariúcha a Jojo Todynho durante uma conversa com André nesta quarta-feira (27), na sede de A Fazenda 2023 (Record).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O assunto surgiu quando os aliados comentavam o jeito de Cariúcha. "Talvez ela seja acostumada a ser assim no ambiente da vida dela, entende o que quero dizer? É a cultura do lugar, do círculo que a gente vive", comentou o ator.

Rachel concordou, mas citou a outra influenciadora. "Ela tem disso, lógico, mas acho que ela exagera muito, seja pra afetar os outros, pra inventar personagens. Ela tem uma rixa com a Jojo Todynho. A Jojo tem um perfil. Jojo é doce, bacana, inspiradora, não é essa baixaria, pelo que vi do programa".

Parece que ela tem uma rixa porque ela queria o lugar da Jojo. Parece que ela só veio pra cá por causa dos ataques à Jojo. Então não é uma coisa natural essa agressividade. é dela. Ela exagera aqui pra ganhar palco, pra incomodar os outros. Rachel

"Não é natural estar todo mundo dormindo e ela chegar e gritar. Ninguém faz isso em casa", comentou.

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem deve se livrar da roça e virar o novo fazendeiro? Enquete encerrada Total de 3100 votos 40,10% Rachel Sheherazade imagem: Edu Moraes / Record 39,90% Lucas Souza imagem: Edu Moraes / Record 20,00% André Gonçalves imagem: Edu Moraes / Record Votar de novo Total de 3100 votos

Adriane Galisteu: os looks da peoa mais fashion de A Fazenda 2023