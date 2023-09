Prefeitura de Maceió usa términos de Sandy e Sonza para promover turismo

A Prefeitura de Maceió aproveitou a onda recente de términos nos relacionamentos dos famosos para promover o turismo na capital alagoana.

Por meio de seu perfil no Instagram, a Prefeitura usou imagens de Sandy, Luísa Sonza, Ana Castela e Bella Campos para chamar os "solteiros forçados" a irem ser felizes em meio às belezas naturais da cidade.

"Tá solteiro forçado? Vem ser feliz em Naceió", diz a imagem. Na legenda, a gestão municipal escreveu: "Maceió é a capital do amor, mas ser solteiro aqui também é bom demais. Se você 'tá' sofrendo pelo ex, atual, ou por aquele crush que não te dá bola, tá na hora de acalmar o turu turu do seu coração no nosso mar".