Peões detonam postura de André Gonçalves: 'Lobo disfarçado de ovelha'

André Gonçalves está sendo mal visto pelo grupo dos crias em A Fazenda 15 (Record). Os peões reclamaram de suas atitudes no programa.

Na piscina, Tonzão, WL e Darlan criticaram a mudança de postura do ator durante as dinâmicas do reality rural.

WL: "O André é um lobo disfarçado de ovelha, fica de mansinho e aí ele 'bló' [fica exaltado]."

Darlan: "Esse monstro que ele se transforma em uma dinâmica é ruim só para ele. Ele demonstra todo o lixo que ele tem dentro dele."

Darlan: "Essa galera queria que eu fosse igual a eles, igual o André."

Troca na baia. Tonzão venceu a Prova de Fogo, ficou com o poder da chama branca e deu o poder da chama laranja para Darlan — que salvou Lily da Baia e colocou André em seu lugar.