Parcial da enquete UOL diz que peoa é favorita para se tornar Fazendeira

Com mais da metade dos votos do público do UOL, Rachel Sheherazade é a favorita para vencer a Prova do Fazendeiro e escapar da primeira roça de A Fazenda 15 (Record).

Favoritismo. Conforme a parcial da enquete do UOL, por volta das 12h, Rachel somava 55,33% dos votos. A jornalista conquistou a preferência do público por ser abertamente contra o grupo dos crias e não esconder suas opiniões.

Já André Gonçalves foi apontado como o segundo favorito a ganhar a dinâmica, recebendo 23,63% dos votos. O artista foi quem vetou Nathalia Valente, do grupo rival, de realizar a prova.

Em último lugar, Lucas Souza não tem uma porcentagem tão distante de André, contando com 21,04% dos votos. No trato dos animais, o ex de Jojo Todynho mostrou estar confiante e afirmou que vai ganhar a Prova do Fazendeiro.