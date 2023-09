Paloma Duarte rebate 'linguarudos' que criticaram foto com inchaço no rosto

Na manhã de quarta (27), Paloma Duarte, 46, rebateu internautas que a criticaram por causa de uma foto com o rosto inchado postada no dia anterior.

Na terça (26), a atriz compartilhou uma foto com o filho onde aparece com a face inchada. "Registro de nós desgrenhados, com cara de sono e cheios de amor. 7:00hs. Nada civilizado. Mas a gente faz", escreveu ela na legenda.

Paloma recebeu comentários que a criticavam e diziam que a famosa estaria muito diferente. "Fez harmonização? Tá diferente, cadê a Paloma?", questionou uma seguidora. "Misericórdia, não a reconheci", escreveu outra.