Na Globo, ex de namorado de Richthofen faz apelo pela guarda das filhas

Além disso, afirmou estar impedida de encontrar as filhas desde que Felipe começou a se relacionar com Richthofen. As crianças têm 13, 12 e 7 anos e sabem do crime cometido por Richtofen, diz Silvia, que conseguiu poucos contatos por mensagens de aplicativo.

"Todas as desconfianças que eu tive, eu tentei algum contato que eu ouvisse a voz delas ou fizesse até videochamada. Mas não consegui. Quando eu pedia isso, a mensagem não chegava mais e o celular dava desligado."

Silvia teme pela integridade física das filhas, pois o ex-marido tem "temperamento explosivo", o que poderia ser agravado em uma união "não muito saudável" com Richthofen. "É como se você tivesse juntado dinamite com gasolina e minhas filhas estão do lado", afirmou.

A médica alega que perdeu a guarda das filhas em um momento em que estava "enfraquecida" para cuidar delas após um divórcio "traumático", época em que precisou do apoio da família para se recuperar. As crianças ficaram com o pai na casa do casal para que não tivessem grande mudança na rotina. Assim, poderiam continuar frequentando a mesma escola e tendo o mesmo círculo social.

Pretendo lutar pela guarda delas para ter elas aqui comigo, distante disso tudo. É uma situação que envolve outra criança ainda, esse vínculo elas terão.

Silvia Constantino, ex-mulher de namorado de Richthofen

O que diz o outro lado?

Ao programa da Globo, a defesa de Felipe negou que Silvia estivesse impedida de ver as crianças. Já a defesa de Richthofen preferiu não se manifestar. Splash tenta contato com Felipe e Richthofen para que eles comentem as afirmações de Silvia na TV. Espaço segue aberto.