Quem são os maiores influenciadores do mundo em 2023? Veja lista da Forbes

A tiktoker Charli D'Amelio é a mulher mais bem colocada no ranking, em 5º lugar. Ela, que tem apenas 19 anos, teve faturamento estimado em US$ 23 milhões (R$ 115 milhões) e é seguida por mais de 213 milhões de pessoas.

Charli não é a mais nova do ranking. Ryan Kaji, de apenas 11 anos, ocupa a 17ª posição, com US$ 35 milhões (R$ 175 milhões) de faturamento e 36 milhões de seguidores.

Não há nenhum brasileiro na lista — a grande maioria do ranking é de americanos.

Ranking dos maiores influenciadores do mundo

Jimmy Donaldson (Mr Beast) Olajide Olatunji (KSI) Jake Paul Rherr & Link Charli D'Amelio Logan Paul Elliot Tebele (F*ckJerry) Emma Chamberlain Matt Rife Brent Rivera

Veja a lista completa no site oficial da Forbes.