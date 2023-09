Lucas diz que peoa já age como campeã de A Fazenda 15: 'Prepotência'

Durante o almoço na tarde desta quarta-feira (27) na sede de A Fazenda 2023 (Record), Lucas Souza criticou a postura de Cariúcha para Rachel e André.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Lucas: "A pessoa age como se ela já tivesse ganhado o prêmio, não sei se você percebeu. É uma arrogância, uma prepotência tão grande!"

A jornalista concordou com o amigo.

Rachel: "Eu notei. Eu acho tudo muito falso que cerca a pessoa. As amizades, aproximações muito falsas, o jeito de se expressar é muito falso, muito forçado. Querer ser o que não se é. E cansa".

Vai chegar uma hora que a própria turma vai cansar. O Laranjinha disse ali que já tava irritado com a gritaria da pessoa. Aguenta, não tá no grupo? Tá no grupo, lógico que tá no grupo . Rachel

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem deve se livrar da roça e virar o novo fazendeiro? Resultado parcial Total de 2101 votos 23,04% André Gonçalves imagem: Edu Moraes / Record 30,18% Lucas Souza imagem: Edu Moraes / Record 46,79% Rachel Sheherazade imagem: Edu Moraes / Record Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 2101 votos

A Fazenda 2023: veja fotos da nova sede do reality rural